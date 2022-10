Nécessaire au projet du gouvernement d'automatiser le versement des prestations sociales, l'extension du dispositif ressources mensuelle (DRM) au versement du RSA et de la prime d'activité nécessite au préalable une réforme, estime la Cour des comptes. Utilisé dans le versement des APL, il permet à l’allocataire de n’actualiser sa déclaration de ressources qu’une fois par an. La Cour appelle à harmoniser les périodes de référence, les périodicités d’actualisation et les bases ressources des prestations versées sous conditions de ressources. Un constat partagé par l'exécutif, qui expérimente.