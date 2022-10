Comment la crise sanitaire a impacté le chômage de longue durée (Dares)

La crise sanitaire, et particulièrement le premier confinement, a causé une "hausse très marquée" du nombre de chômeurs de longue durée. Voilà le constat dressé par la Dares, dans son étude publiée le 5 octobre 2022. En cause ? Avant tout la baisse du nombre des sorties vers l'emploi, plus que la croissance des inscriptions sur les listes de Pôle emploi. La Dares dénombre, en mars 2021, 1,6 million de personnes concernées. Ce pic passé, les chiffres baissent légèrement, mais de nouveaux profils sont touchés, et certains secteurs d’activité sont spécialement affectés.