L’association France supply chain publie le 10 octobre 2022 un guide des formations supérieures en supply chain en France qui "a pour vocation de faire connaître la richesse du tissu des cursus aux entreprises (directions supply chain, direction des ressources humaines, direction logistique…)", annonce l’association de 450 entreprises. Composé de 141 cursus, il prend la suite d’un premier guide publié en 2020 et recense "l’ensemble des formations existantes en France, bac +4 et au-delà, et formations continues, à temps plein ou en alternance".