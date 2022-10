La FNCCR dévoile, jeudi 6 octobre 2022, un nouveau guide interactif des solutions de pilotage énergétique et numérique des bâtiments publics dénommé "Perf-Actee". Gratuit et disponible en ligne, cet outil a été développé avec les acteurs de la filière du pilotage des bâtiments, dont Gimelec, FFIE, Ignes, SBA et Serce, en vue d’accompagner les collectivités à réduire leur consommation d’énergie.