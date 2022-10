Alors que les problématiques énergétiques et écologiques deviennent des enjeux d’actualité, le ministère de la Santé et de la Prévention ainsi que le conseil scientifique de l’investissement en santé ont publié le 4 octobre 2022 un guide à destination des établissements de santé et médico-sociaux. L’objectif est de leur permettre à terme de les accompagner, notamment dans des projets d’investissement, de rénovation ou de construction plus durables.