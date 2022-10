"L’enjeu de la consultation sur l’école est que l’Éducation nationale ne parle pas qu’à l’Éducation nationale", estime le recteur de Toulouse, Mostafa Fourar, le 3 octobre 2022. Le recteur assure à toutes les équipes volontaires que le rectorat est "à leurs côtés si elles veulent travailler à un projet d’établissement". Il mise sur le rôle de "relais" des chefs d’établissement et prévoit une centaine de projets dans les prochaines semaines. Le rectorat s’organise aussi pour examiner les programmes qui émergeront des débats : un "circuit le plus court possible", avec une "petite" équipe.