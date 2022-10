Selon le 6e baromètre de l’Institut français des administrateurs (IFA) et Ethics & Boards publié le 6 octobre, en 2022, les conseils d’administration des entreprises du SBF 120 continuent de se féminiser, avec 46,2 % de femmes y siégeant, même si le nombre de femmes à leur tête reste faible (11 contre 6 en 2019). Les enjeux RSE, de plus en plus présents dans les préoccupations des conseils, deviennent désormais indissociables des stratégies d’entreprise. Le poids des administrateurs représentant les salariés dans les conseils augmente quant à lui significativement, passant de 10 à 14 %.