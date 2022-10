Pôle emploi conteste les résultats de l’étude de la CGT sur le nombre d’offres publiées non conformes

En réaction à une étude publiée le 13 septembre 2022 par la CGT, Pôle emploi indique assurer le contrôle de la légalité des offres publiées par ses services, les entreprises ou ses partenaires. Ainsi, du 4 au 11 septembre, 48 % des offres ont été rejetées, donc non publiées à cause de leur non-conformité ou parce qu’elles représentaient des doublons. L’opérateur indique également qu’en 2021, 20 000 offres frauduleuses ont été retirées de son site, les espaces recruteurs fermés et les demandeurs d’emploi qui ont répondu informés sur la fraude et les voies de recours. Pôle emploi fait réaliser sa propre étude, par un cabinet indépendant, et affirme qu’en 2021, 94,8 % des 4 973 offres analysées étaient conformes. Toutefois, Pôle emploi reconnaît : "Néanmoins, des améliorations peuvent toujours être apportées. C’est pourquoi nous allons naturellement étudier chacune des anomalies mentionnées par l’étude de la CGT chômeurs et, si elles constituent des illégalités, nous prendrons les mesures adaptées."