Vendredi 7 octobre 2022, Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pascal Mailhos, préfet de région, ont présenté les chiffres et les priorités du CPER 2021-2027. Ce plan se compose de volets territoriaux ainsi que de volets thématiques : parmi eux, le volet "Emploi" est doté de 63,6 M€ et se décline en quatre priorités, selon le projet de délibération. Le CPER sera en effet présenté aux élus réunis en assemblée plénière les 20 et 21 octobre prochains, alors qu’une signature est envisagée "d’ici le début de l’année" prochaine.