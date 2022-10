Job dating, visites de chantiers, présentation des formations… Au total, partout en France, 600 événements sont organisés, en ligne et en présentiel, à l’occasion de la 2e semaine nationale du bâtiment et des travaux publics qui se tient du 10 au 14 octobre. À l’initiative de cette manifestation : Pôle emploi, la Fédération française du bâtiment, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération nationale des travaux publics. L’objectif : faire connaître les métiers et formations d’un secteur en tension, qui porte 265 000 projets de recrutement en 2022, soit une hausse de 22 % par rapport à 2021. Le BTP fait partie des secteurs ciblés par le plan gouvernemental de lutte contre les tensions de recrutement lancé en septembre 2020.