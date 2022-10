La Mission laïque française lance un plan de recrutement, pour la rentrée 2023-2024, de plus de 300 personnels, annonce l’association fin septembre 2022. La Mission recherche des chefs d’établissement, des CPE, des directeurs d’école, des administratifs, des enseignants premier et second degrés, des adjoints d’enseignement ainsi que des Atoss. Les candidatures sont ouvertes aux titulaires et non titulaires de l’Éducation nationale, ainsi qu’aux salariés du privé ou à la retraite. "Les personnels détachés recrutés exercent leur métier pendant un temps donné à l’étranger (6 ans maximum) tout en poursuivant leur carrière (avancement, entretien de carrière…)", précise l’association qui gère 109 établissements d’enseignement français à l’étranger scolarisant plus de 60 000 élèves dans 39 pays. Pour cette campagne de recrutement, la mission organisera un Facebook Live et un Job dating à Paris.