"La responsabilité, c’est le chemin que je veux ouvrir avec les régions, les départements, les intercommunalités et nos maires" afin de pouvoir avancer. "Je souhaite que l’on puisse ouvrir" à l’occasion "de la convention transpartisane que j’installerai dans les prochains mois sur la réforme de nos institutions un nouveau chapitre" "de la vraie décentralisation", a déclaré le chef de l’État ce 10 octobre 2022, lors de l’inauguration de la sous-préfecture de Château-Gontier, en Mayenne, à l’occasion d’un déplacement consacré au retour des services publics dans les territoires. "Il faut que les responsabilités", "que le pouvoir" et "que les financements" accompagnent "et que tout cela aille jusqu’au bout", a ajouté Emmanuel Macron, jugeant nécessaire de "réexaminer sans esprit de concession ces politiques, ce qui signifie aussi avoir une vraie différenciation au sein de nos territoires".