Selon les informations d’AEF info, la DHUP a organisé le 3 octobre 2022 une réunion de concertation technique sur un projet de décret relatif "aux régulateurs de température des systèmes de chauffage et au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid". Ce texte, qui doit être examiné par le CSCEE, le CSE et le CNTGI, résulte des travaux menés cet été pour élaborer le plan gouvernemental de sobriété énergétique. Lequel étend en effet à tous les bâtiments l’obligation d’installer un programmateur de chaudière d’ici au 1er janvier 2025.