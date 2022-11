Les 70 lauréats de la 2e vague de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir", lancé dans le cadre de France 2030, sont rendus publics le 18 novembre 2022. Ainsi, 34 "projets de dispositifs de formation" – dont 24 portés par des établissements d’enseignement supérieur – recevront 170,7 M€, et 36 "projets de diagnostics" 5,7 M€. Ce sont 176,4 M€ qui seront versés par l’État, s’ajoutant aux 303 M€ de la 1re vague. Au total, 479,4 M€ sont prévus sur 5 ans. Objectif : "Accélérer le montage ou l’adaptation de formations existantes aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir"