Des images "choquantes" et un lien de confiance "rompu" : voilà comment Gérald Darmanin évoque la mobilisation des agents de police judiciaire de Marseille opposés à la réforme de la police nationale et qui a entraîné le limogeage de leur directeur zonal, Éric Arella. Dans une interview au Parisien dimanche 9 octobre 2022, le ministre parle d’une réforme "courageuse, indispensable et difficile". Il a adressé un courrier aux effectifs de PJ dans lequel il tente d’apaiser leurs inquiétudes comme celles des magistrats, alors que les enquêteurs parisiens se joignent au mouvement.