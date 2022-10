Les deux opérateurs de l’État en matière d’aménagement du territoire voient leur financement issu de celui-ci inchangé en 2023 par rapport à 2022. Soit 15 millions d’euros en AE et en CP pour l’Anru et 63,2 M€ en AE et en CP pour l’ANCT (après un transfert du programme 147 de 2,6 M€), selon les projets annuels de performances des programmes 147 (Politique de la ville) et 112 (Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire) pour 2023, publiés le 4 octobre 2022.