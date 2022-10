Le financement de la coopérative carbone associant la ville et la métropole du Grand Paris se précise, avec un projet de délibération soumis au conseil municipal, qui se tient du 11 au 14 octobre 2022. Ayant la forme d'une SCIC, cette coopérative doit bénéficier d'un capital initial d'un peu plus de 1,25 M€, essentiellement financé par la ville, la métropole, la Banque des territoires, la filiale d'EDF Safidi, Sogaris, Eau de Paris, et le Crédit municipal de Paris.