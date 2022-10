Pays-de-la-Loire : création d'un gérontopôle, pôle de recherche et d'expertise sur le vieillissement, et centre d'études et d'observation

Le gérontopôle des Pays-de-la-Loire, à la fois pôle de recherche et d'expertise sur les enjeux du « bien vieillir », et centre d'études et d'observation, qui sera officiellement lancé en janvier 2011, a été présenté le 10 décembre 2010 par Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays-de-la-Loire, et Gilles Berrut, chef du service de gériatrie du CHU de Nantes, et président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Ce gérontopôle a pour double finalité d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et d'être un relais « de croissance, de connaissance et d'excellence » pour tous les acteurs régionaux impliqués dans le vieillissement.