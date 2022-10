"Pensez-vous que l’avenir de l’éducation se fera dans le métavers ?" A cette question, 76 % des répondants estiment que non, d’après une enquête "flash" menée par le BNEM auprès d’étudiants d’une vingtaine d’écoles de management. C’est l’un des éléments de réflexion qui ont été présentés lors du colloque de la CGE sur le métavers, le 6 octobre 2022, qui s’est tenu sur le campus parisien de Neoma BS. France Immersive Learning, EdTech France, le Cnam ou encore les Arts et métiers sont venus partager leurs expériences et répondre aux questions de la salle sur cette technologie émergente.