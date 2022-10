"Mieux orienter et accompagner vers l’enseignement supérieur", "réussir la professionnalisation", "réduire les inégalités sociales et territoriales", etc. : Olivier Faron, recteur de l’académie de Strasbourg, et Michel Deneken, président de l’Unistra, ont croisé leurs regards sur les enjeux de la rentrée 2022, lors d’une rencontre du club de la presse de Strasbourg (1). En précisant leur vision sur les réformes en cours du lycée à l’enseignement supérieur, ils identifient des sujets communs dans le cadre du continuum bac-3/+3 : contrôle continu, orientation, relation à l’entreprise, etc.