Année record pour l’alternance, en hausse de 49 % par rapport à 2020, boom des diagnostics/accompagnements RH à tel point que "l’Opcommerce est leader sur l’ensemble des Opco", selon Philippe Banse (CFE-CGC-FNECS), président de l'opérateur ; "près d’un milliard d’euros de fonds gérés et seulement 4 % de frais de gestion", selon Véronique Allais (FCD), vice-présidente… À l’occasion de la publication de son rapport d’activité 2021, l’Opcommerce présente son bilan et ses ambitions pour demain, à la veille de la négociation de sa nouvelle COM avec l’État. Interview à trois voix avec la présidence de l’Opco et Philippe Huguenin-Génie, son délégué général.