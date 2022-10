Selon une enquête du SNPDEN-Unsa réalisée auprès de 1 400 personnels de direction en fin de semaine dernière, dont AEF info a eu les résultats le 10 octobre 2022, 36 % des établissements du 2nd degré ont encore au moins un poste d’enseignant vacant, un mois après la rentrée. Le 4 octobre sur France 2, Pap Ndiaye reconnaissait qu’il y avait "quelques centaines de postes vacants dans le 2nd degré". Début septembre, il manquait, selon le syndicat, au moins un enseignant dans 63 % des établissements. L’enquête d’octobre indique en outre que 32 % des établissements ont au moins un enseignant absent "longue durée" non remplacé et 34 % un poste de personnel non enseignant non pourvu. Le secrétaire général du SNPDEN, Bruno Bobkiewicz, estime que ces résultats "n’augurent rien de bon pour le reste de l’année. Il faut affronter le problème en face : des recrutements d’urgence doivent être faits".