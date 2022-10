Chapsvision annonce l’acquisition de l’entreprise Ockham Solutions, qui conçoit des outils d’aide à l’enquête utilisés par la police nationale et la DGSI, lundi 10 octobre 2022. Le groupe dirigé par Olivier Dellenbach confirme en outre que l’opération d’acquisition de Deveryware, annoncée le 22 septembre, "est désormais finalisée". Les deux structures intègrent Flandrin Technologies, la division "cyber" de Chapsvision. Soutenu par Bpifrance, Tikehau Ace Capital et Tikehau Capital, le groupe renforce ainsi "sa position d’expert souverain des solutions d’investigation et de cyber intelligence".