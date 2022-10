L’IHU Méditerranée infection doit "renouer avec un management respectueux des personnes et de la réglementation" et "restaurer [son] niveau scientifique international", déclarent Sylvie Retailleau et François Braun dans un communiqué vendredi 7 octobre 2022, à l’issue d’une rencontre avec la direction et les établissements fondateurs de l’institut marseillais. Les ministres de l’ESR et de la Santé ont aussi "réaffirmé leur exigence de voir […] mises en œuvre sans délai" les 19 recommandations du rapport de l’Igas-IGESR qui avait conclu à "de graves dysfonctionnements" au sein de l’IHU.