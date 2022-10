L'AUF et l'UNHCR signent un protocole d'accord pour élargir les possibilités d'accès des réfugiés au supérieur

Alors que seul 1 % des réfugiés éligibles ont accès à l’enseignement supérieur, contre 36 % pour l’ensemble des jeunes selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’ AUF et le UNHCR ont signé, le 24 février 2021, un protocole d’accord visant à élargir les possibilités d’accès des réfugiés au supérieur. Il s’agira de faciliter l’accès aux bourses et aux programmes de formation qui leur sont dédiés, de proposer des formations linguistiques et programmes de développement des compétences ainsi que des parcours d’intégration. Les deux organismes s’engagent notamment à mener un plaidoyer commun auprès des établissements et des autorités des pays d’accueil. "L’AUF mobilisera également ses espaces à cette cause comme les campus numériques francophones et les centres d’employabilité francophones dans une soixantaine de pays", précise Slim Khalbous, recteur de l’AUF.