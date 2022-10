Les propos racistes et sexistes d’un salarié protégé visant systématiquement des subordonnées supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane, ne peuvent être réduits à des propos triviaux et sont de nature à justifier son licenciement. C’est ce que retient le Conseil d’État le 7 octobre 2022. Il censure une cour d’appel qui avait qualifié ces propos de "brutaux ou maladroits", "déplacés et sexistes", sans en conclure qu’ils justifiaient le licenciement du responsable du service "comptabilité fournisseurs" d’un établissement de la société Club Med.