Un tiers des DRH, interrogés par l’école Numa dans le cadre d’une étude sur les nouveaux défis des professionnels des RH publiée le 11 octobre 2022, indiquent que "le principal challenge est de recruter rapidement de nouveaux talents pour répondre à leurs enjeux de croissance". Viennent ensuite, pour 17 % d’entre eux, le fait de "donner ou de redonner aux collaborateurs et managers l’envie de se former en continu", puis, pour la même proportion, le fait d'"impliquer et engager les collaborateurs dans le projet d’entreprise".