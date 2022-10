Les États membres de l’OACI viennent d’entériner, le 7 octobre 2022, l’objectif de décarbonation du secteur aérien d’ici à 2050. Un objectif qui, pour être atteint, mobilisera efficacité énergétique, déploiement des carburants durables et compensation des émissions via le système Corsia. Les États ont d’ailleurs modifié le niveau de référence de ce système adopté en 2016. Ainsi, dès 2024, les États volontaires devront compenser les émissions dépassant 85 % du niveau des émissions de 2019. Si l’association Iata se dit "confortée", T&E dénonce un objectif "vide" et une compensation "bon marché".