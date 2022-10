Le gouvernement annonce le doublement "des moyens alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), dans un communiqué publié par le 9 octobre 2022, par les ministres de l’ESR, Sylvie Retailleau, et de l’Égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome. Ainsi, le budget passe de 1,7 à 3,5 M€ par an. Objectif : augmenter le nombre de personnes formées et recruter des référents VSS. Par ailleurs, 1,2 M€ seront versés pour soutenir les projets de 73 associations et établissements, précisent les tutelles. Enfin, une campagne de sensibilisation va être déployée.