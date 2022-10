La ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont défini, fin septembre, des engagements chiffrés pour recourir au bois et aux matériaux biosourcés dans les projets de construction et de rénovation dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage ou pour lesquels elles sont aménageuses. Elles rejoignent ainsi le Pacte bois+biosourcés Grand Est lancé en avril sous l’impulsion de l’interprofession Fibois. Il vise le développement de projets utilisant ces matériaux, mais aussi le soutien à la filière locale d’approvisionnement.