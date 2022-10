Le PLFSS 2023 illustre la difficile montée en puissance du congé proche aidant

Mis en place en octobre 2020 puis réformé une première fois à peine un an plus tard du fait du faible succès rencontré (sur AEF info), le congé proche aidant peine toujours à monter en puissance. D’après l’annexe 7 du PLFSS 2023, récemment mise en ligne, l’allocation indemnisant la prise de ce congé (l’allocation journalière du proche aidant) est en effet la seule prestation financée par la branche Autonomie qui ne devrait connaître aucune croissance des dépenses (+0 %) en 2023. À l’inverse, les autres prestations pourraient connaître une croissance comprise entre +5 % et +9 %. Cette stagnation très spécifique - non commentée dans le projet de loi - se double d’un faible taux de recours : d’après un rapport de la DSS datant de début 2022, l’AJPA n’a été versé en 2021 qu’auprès de 6 500 salariés.