MESURES NOMINATIVESANACT. L’arrêté du 19 septembre 2022 porte nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail.COCT. L’arrêté du 3 octobre 2022 porte nomination à la commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires du Conseil d’orientation...