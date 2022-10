Le coût complet annuel d’un élève de l’INSP (Institut national du service public) devrait passer de 91 134 euros en 2022 à 95 368 euros en 2023, selon le projet annuel de performance du programme "Fonction publique" du projet de loi de finances pour 2023. En 2020 et 2021, deux années marquées par la crise sanitaire, les dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP étaient de respectivement 82 691 et 87 584 euros. Le coût annuel d’un élève d’IRA reste stable à 46 000 euros.