Les universités "du monde entier" peuvent tirer parti des "microcrédits de l’industrie" dans leurs programmes d’études pour améliorer le recrutement des étudiants et l’employabilité des diplômés. C’est en tout cas la conclusion d’une enquête menée auprès de 3 800 étudiants, jeunes diplômés et employeurs dans 8 pays – dont la France – par Coursera, dont un rapport intitulé "De l’enseignement supérieur à l’emploi" a été publié le 27 septembre 2022. En mai, Coursera a lancé Career Academy permettant à des étudiants d’acquérir des compétences spécifiques à l’emploi avec des microcertificats de l’industrie développés avec Google, IBM, Meta et Intuit, "entre autres." Pour rappel, la comparaison des diplômes de l’enseignement supérieur et des microcrédits des industriels a fait l’objet d’un récent webinaire de l’Unesco. Une approche commune des microcrédits est débattue en Europe.