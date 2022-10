Contester les méthodes de travail d’un supérieur lors d’une réunion d’expression collective ne constitue pas un abus

N’abuse pas de l’exercice de son droit d’expression directe et collective sur son travail, le salarié qui, au cours d’une réunion d’expression collective des salariés dite "loi Auroux", remet en cause les directives qui lui sont données par sa supérieure hiérarchique, et tente d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière. La Cour de cassation censure le 21 septembre 2022 une cour d’appel qui a jugé que ce comportement s’analysait en un acte d’insubordination, une attitude de dénigrement et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.