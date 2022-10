La présidente du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale estime que si le travail représente le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, il convient de proposer un accompagnement ciblé aux plus fragiles. Et de veiller aux facteurs d’inégalité sociale, pour éviter les risques de reproduction. L’ex-députée LREM précise par ailleurs que le CNLE s’implique dans l’expérimentation des territoires zéro non-recours prochainement lancée ainsi que dans les groupes de préfiguration de France Travail.