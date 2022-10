Le Vigan, 3 800 habitants, a fait partie des 13 premiers campus connectés labellisés en France (lire sur AEF info). Depuis 2019, 50 élèves ont été accueillis avec un taux de réussite de 67,67 %. La commune souhaite ouvrir en 2024 un campus de plus grande envergure dans un bâtiment de 750 m2 mis à disposition par le département du Gard. Ce "campus cévenol" devrait accueillir en 2024, 120 étudiants. L’université de Montpellier va y délocaliser sa LP Eden formant des naturalistes. Il accueillera aussi les étudiants du campus connecté et ceux de l’Ifsi et l’Ifas implantés sur la commune en 2021.