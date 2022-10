Il existe encore très peu d’outils qui permettent de prendre en compte la biodiversité dans les entreprises. Le Lab Capital naturel, lancé il y a un an par le WWF et la chaire comptabilité écologique, a présenté les deux dispositifs "les plus prometteurs" lors de son congrès annuel organisé le 22 septembre 2022 : l’initiative SBTN et la méthode de comptabilité Care. Plusieurs entreprises les ayant testés, dont Carrefour, Michelin, Bel et Alpro, font part de leurs avantages mais aussi de leurs failles, comme le manque de données.