Plus d’un an après le rattachement des 14 antennes au GIGN central, le général Ghislain Réty a affiché son "bilan", jeudi 6 octobre 2022 lors de la célébration de la Saint-Michel, patron des parachutistes, à Satory. Le commandant a listé le nombre d’engagements et les "temps forts" auxquels l’ensemble des forces ont été mises à contribution, bien que la réforme ait connu quelques résistances dont il ne se cache pas dans une interview à Gendinfo. Le commandant du GIGN souligne aussi la préparation des JOP 2024 qui interviendront l’année des 50 ans de la création de l’unité.