Nouveau rebondissement sur le sujet des dark stores : le tribunal administratif de Paris a suspendu, mercredi 5 octobre 2022, des arrêtés de mise en demeure pris par la ville de Paris à l’encontre de Frichti et Gorillas - lesquels contestaient les PV dressés par la mairie. Le tribunal considère les locaux de ces opérateurs non pas comme des entrepôts mais comme des "espaces de logistique urbaine" permettant de "diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intra-muros" et présentant à ce titre "un intérêt collectif", regrette France urbaine, vendredi 7. Estimant que "le risque de jurisprudence est réel", l’association assure apporter son soutien à la ville de Paris, qui a décidé de se pourvoir en cassation, et appelle le gouvernement à publier "rapidement" le décret censé mettre fin au flou entourant le statut du quick commerce dans le code de l’urbanisme.