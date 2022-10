Patrick Allal et Cristelle Gillard, tous deux IGÉSR et à la tête de la mission permanente de lutte contre les VSS dans le supérieur depuis novembre 2021 (lire ici), assurent "un rôle d’appui et de conseil" et de formation auprès des établissements. À ce jour, ils ont reçu 60 sollicitations, provenant de 43 structures, dont 17 universités et 15 écoles. Quand l’enquête administrative ne peut être réalisée en interne, ils suggèrent de constituer des équipes d’enquêteurs parmi les fonctionnaires de l’Éducation nationale et du supérieur, à l’échelle des régions académiques. Ils jugent aussi que "l’articulation avec le pénal est encore difficile à comprendre" pour les établissements qui sont "tétanisés" par l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, ils s’interrogent sur la pertinence des sections disciplinaires, estimant qu’il faudrait s’inspirer du modèle de la juridiction hospitalo-universitaire.