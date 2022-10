François Sauvadet, président de la Côte-d’Or, adresse un courrier à Olivier Dussopt dans lequel il se porte candidat pour expérimenter le dispositif France Travail à l’échelle du département, indique-t-il dans un communiqué le 7 octobre 2022. "Aux côtés de l’État et de nos partenaires, nous avons toujours été moteurs pour mettre en place des solutions innovantes au profit des personnes éloignées de l’emploi", justifie-t-il. La part de bénéficiaires du RSA, en un an, a baissé de 7,25 %. Mais, pour François Sauvadet, la création de France Travail donne l’opportunité d’aller plus loin. "Nous comptons 10 020 bénéficiaires du RSA, 17 000 demandeurs d’emploi et 40 000 offres d’emploi non pourvues, écrit-il. C’est donc que nous avons encore une marge de progression pour inverser cette tendance" grâce à des suivis individualisés pour lever les freins périphériques à l’emploi (comme la mobilité).