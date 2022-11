"Nous aimerions remonter dans la chaîne de valorisation pour mieux travailler sur les axes de prématuration et maturation", affirme Anita de Voisins, directrice de l’entrepreneuriat de CentraleSupélec, dans une interview à AEF info en octobre 2022. Elle pointe la volonté de "renforcer le lien entre chercheurs et entrepreneurs" avec "une offre ciblée sur les laboratoires et doctorants, sur lesquels l’école anticipe un potentiel important et encore sous exploité". En outre, Anita de Voisins revient sur le programme 21st, un accélérateur créé dans la volonté "de s’ancrer davantage dans les grands défis de ce siècle" et sur les capacités de l’école à accompagner le développement de start-up. Elle évoque aussi la collaboration avec les entités de l’université Paris-Saclay dont fait partie l’école, et la création de start-up industrielles, un secteur dont "tout est encore à faire".