La métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la métropole Rouen Normandie, la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, Haropa Port et Voies navigables de France ont dévoilé, vendredi 7 octobre 2022, les 21 lauréats de l’AMI "logistique urbaine fluviale de l’Axe Seine", lancé en avril dernier et qui vise notamment à favoriser des solutions innovantes de livraison décarbonée du dernier kilomètre. À Bordeaux, la ville et la métropole ont mené, le temps d’une journée mercredi 5, une expérimentation sur le fret fluvial en cœur de ville, sur trois zones de déchargement au bord de la Garonne.