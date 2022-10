La prise en charge conventionnelle des cotisations syndicales par l’employeur est précisée par la Cour de cassation

La Cour de cassation se prononce, le 27 janvier 2021, sur les conditions de prise en charge partielle des cotisations syndicales par l’employeur à l’occasion du contentieux concernant les dispositions de l’accord Solvay. Un tel accord est possible à condition qu’il ne porte pas atteinte à la liberté d’adhérer ou non à un syndicat, et respecte l’anonymat des adhérents. Il doit bénéficier aux syndicats représentatifs ou non. Enfin, le montant de la participation ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déduction fiscale.