C’est une planète de moins en moins vivante que décrit le WWF dans la nouvelle édition de son rapport phare "Planète vivante" rendue publique jeudi 13 octobre 2022, avec une chute de 69 % en moyenne de l’abondance relative des populations d’animaux sauvages suivies dans le monde entre 1970 et 2018. Peu optimiste sur la réaction politique à l’échelle internationale et française, l’ONG voit quelques motifs d’espoirs à l’échelon européen, avec les législations à venir sur la déforestation importée et la restauration de la nature.