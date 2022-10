Les 15 premiers lauréats des dispositifs lancés dans le cadre du volet spatial de France 2030, pour un engagement de plus de 65 M€, ont été dévoilés le 6 octobre 2022 lors du premier comité de pilotage ministériel dédié. L’État annonce le lancement de deux nouveaux dispositifs : un appel d’offres opéré par le Cnes pour valoriser les données spatiales dans le cadre de la surveillance maritime et un appel à projets opéré par Bpifrance pour soutenir le développement et l’industrialisation de constellations de satellites et de leurs technologies. Le Cop du Cnes a été signé par la même occasion.