"Quel bilan tirer de la crise sanitaire en termes de nouvelles organisations du travail ? Notre rapport au travail a-t-il changé ?", se demandent les trois auteursd’une note publiée par Terra Nova le 7 octobre 2022, qui trace les contours d’un "travail hybride socialement responsable" et formule des propositions pour le mettre en œuvre. Parmi celles-ci : mettre en place d’un socle minimum de 24 jours de télétravail par an, permettre à l’employeur de limiter la distance entre le lieu de télétravail et les locaux de l’entreprise, ou encore définir des règles en matière de dotation en matériel.