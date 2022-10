"Nous croyons à la force de notre formation et de nos méthodes, et nous souhaitons donc contribuer bien davantage aux objectifs de l’État qu’en formant une seule promotion de 45 personnes par an", déclare la directrice de l’IHEST, Sylvane Casademont. Il est en effet "très clair que les élus et les grands décideurs ont besoin des sciences pour éclairer leur décision", souligne-t-elle dans un entretien à AEF info à l’occasion de l’appel à candidature pour le cycle national 2023. Celui-ci se tient dans un format resserré sur six mois au lieu de dix, conformément au plan stratégique et surtout aux attentes des auditeurs et de leur encadrement. Intitulé "Individus, entreprises, territoires : habitabilité de la terre et nouveaux modèles de société ?", ce cycle s’inscrit dans la continuité de l’étude des transitions écologique et numérique demandée par le conseil scientifique de l’IHEST.