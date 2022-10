Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :PLFSS 2023 : un "gouvernement sourd aux besoins des citoyens", selon la CGT ;Journée nationale des aidants : annonce d’une nouvelle stratégie nationale pluriannuelle ;Lancement d’un nouveau FRPS, CNP Retraites ;Des aidants peu soutenus et peu informés ;Île-de-France : un effet peu concluant de l’aide à l’installation en zone sous dense, selon l’URPS……qui réclame un contrat d’aide à l’installation "défiscalisé et élargi" ;France Assos Santé accueille cinq nouvelles associations en son sein ;4e année de médecine générale : la CSMF et le SML soutiennent la mobilisation des syndicats d’internes et d’étudiants le 14 octobre.